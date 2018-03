Nadační fond

20. 4. 2016 |Jaroslav Gavenda, Anna Kottová, Mikuláš Klang |Zprávy z domova

Projekt přesídlení iráckých křesťanů do Česka skončil neúspěchem. Postupně jich mělo přiletět více než 150. Ještě ani nebyli všichni a už se celkem 49 uprchlíků rozhodlo odjet do Německa nebo se vrátit zpět do vlasti. Vláda nakonec projekt Nadačního fondu Generace 21, který přesídlení zajišťoval, zastavila.