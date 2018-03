12. 7. 2016 | Český rozhlas, David Černý |Zprávy z domova

Česko by mělo převzít naftu ze skladů zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe v německém Kraillingu. Palivo za více než miliardu korun by mělo dostat do půl roku. Státní správa hmotných rezerv se dohodla s novým majitelem areálu, kterého v pondělí v německém Mnichově vybral insolvenční správce. Bude jím firma Krailling Oils Development, majetkově propojené s opavskou FAU.