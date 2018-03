8. 3. 2012 |Martin Drtina, Věra Masopustová, Lucie Maňourová |Zprávy z domova

Soudce Jan Šott by dnes měl převzít od Jaroslava Škárky nový důkaz – videonahrávku převzetí peněz od Víta Bárty. To může znamenat zásadní zlom v údajné korupční kauze uvnitř strany Věci veřejné. Škárka existenci záznamu do včerejška tajil.