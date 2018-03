4. 6. 2014 |Veronika Sedláčková, Magdaléna Medková |Regiony

Z pražských náplavek by do dvou let měli zmizet rychlí cyklisté. Je to jedna z priorit nového správce nábřeží Davida Hägena, kterého dnes představil magistrát hlavního města. Z náplavek chce udělat klidnou oddechovou zónu.