14. 5. 2015 | ČTK, Martin Karlík, Jan Beneš |Zprávy z domova

Absurditou letošního roku je povinnost firem posílat úřadům práce údaje o svých zaměstnancích, které už ale úřad dávno má. České společnosti, kterých se to týká, to považují za největší byrokratickou překážku. Lidé a firmy nominovali do ankety desítky absurdních vyhlášek a nařízení. Anticena se udílí od roku 2007 a od té doby se díky ní podařilo některé nelogičnosti odstranit.