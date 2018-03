Národní park Šumava

11. 7. 2014 |Simona Bartošová, Jitka Englová |Příroda

Téměř sto tisíc hektarů zaujímají společně Národní parky Šumava a Bavorský les. Je to největší nepřerušovaná zalesněná plocha v Evropě a oba parky teď budou usilovat mimo jiné o to, aby turisté Šumavu vnímali jen jako jedno souvislé území. Spolupracovat ale chtějí v hned několika oblastech a svým podpisem to v hraniční budově v Alžbětíně stvrdili i ministři životního prostředí obou zemí.