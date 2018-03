12. 11. 2016 |Václav Rokyta |Zprávy z domova

Až šedesát dnů by mohli čeští vojáci působit v zahraničí jen se souhlasem vlády. Tento týden to navrhli poslanci napříč všemi parlamentními stranami, s výjimkou KSČM. Doteď přitom o takových misích musely rozhodnout obě komory Parlamentu. Důvodů pro změnu je podle poslanců hned několik, třeba snadnější zapojení do operací takzvaných sil velmi rychlé reakce pod hlavičkou NATO nebo zhoršující se bezpečnostní situace ve světě.