30. 7. 2011 |Lucie Maxová |Zprávy z domova

Cyklovozíky pro děti nemají na silnicích ani cyklostezkách co dělat. Alespoň to tvrdí ministerstvo dopravy. Mezi cyklisty jsou ovšem stále oblíbenější, podle státní správy se ale přeprava dítěte ve vozíku za kolem rovná přestupku. A za každý přestupek hrozí pokuta, v tomto případě až do 2 000 korun na místě. Podle řady cyklistů je to nesmysl a také samotní policisté řeší tento přestupek spíše domluvou než pokutou.