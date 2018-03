5. 3. 2017 | ČTK, jra |Zprávy ze světa

Americký herec Arnold Schwarzenegger ukončil účinkování v televizní show The New Celebrity Apprentice, v níž jako moderátor vystřídal prezidenta Donalda Trumpa. Ten se do herce dnes opřel, že z pořadu neodešel dobrovolně, ale kvůli špatné sledovanosti.