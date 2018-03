Nejvyšší státní zastupitelství

29. 5. 2013 |Petra Benešová, Mirko Kašpar |Zprávy z domova

Pozice nejvyššího státního zástupce by mohla být do dvou let silnější. Místo vlády by ho od roku 2015 nově jmenoval prezident. Se změnami počítá návrh zákona o státních zastupitelstvích, který dnes projedná vláda. Předloha také počítá s tím, že by se zrušila vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci. Opozice plány ministerstva spravedlnosti kritizuje.