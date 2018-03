22. 1. 2016 |Lenka Jansová |Zprávy z domova

Pojišťovny by měly dostat víc peněz na chronicky nemocné pacienty a také na ty, kteří potřebují mimořádně drahou péči. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví. Pojišťovny peníze navíc nedostanou, jen se mezi nimi jinak rozdělí. Pak by měly chronikům nabízet speciální programy. Týká se to třeba lidí s vysokým krevním tlakem. Teď se peníze dělí podle věku a pohlaví klientů.