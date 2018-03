19. 10. 2016 |Ondřej Bambas |Film

Němé filmy mají jednu výhodu, každý jim může dotvořit vlastní hudební doprovod. Kapela Ufajr se rozhodla ozvučit slavný film Bílé peklo. Do originálního hudebního doprovodu se dostal mimo jiné i známý motiv písně Eye Of The Tiger. Jestli se ozvučení němého filmu kapele povedlo, mohou posoudit návštěvníci festivalu Das Film Festu, který jedinečnou projekci uvede dvakrát.