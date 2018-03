23. 5. 2015 |Vojtěch Man |Hokej

Po dvou nepodařených zápasech finále Východní konference NHL hokejisté New York Rangers opět předvedli, proč vyhráli základní část soutěže. Čtvrtý zápas v Tampě vyhráli jednoznačně 5:1 a série se za stavu 2:2 opět stěhuje do New Yorku.