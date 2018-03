24. 2. 2017 |Dominika Píhová |Zprávy ze světa

Politici, kteří napříč střední Evropou zvěstují populistické poselství a slibují, že svrhnou zajetý establishment. Právě jim hraje do karet zvolení Donalda Trumpa, píše deník The New York Times. Mezi šesticí politiků, kteří se podle autora článku Trumpovi podobají, se objevuje také český ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO. Ten se svým zařazením ale nesouhlasí. „Naprosto neakceptuji, v jakém kontextu se v NYT ocitám. Nemám nic společného ani s polskými či jinými antisemity, ani s erotomanem Kollárem ze Slovenska,“ uvedl pro Zpravodajský web Českého rozhlasu.