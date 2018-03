Praha| 8. 12. 2017 |ČTK |Zprávy z domova

V Česku je znovu nižší nezaměstnanost. Oproti říjnu klesla o jednu desetinu na 3,5 procenta. To je nejmíň za posledních 20 let. Oznámil to Úřad práce. Celkem bylo bez práce necelých 266 tisíc lidí.