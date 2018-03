6. 2. 2017 |Vojtěch Berger |Zprávy ze světa

Islámští radikálové se cíleně snaží naverbovat nezletilé uprchlíky ještě před jejich cestou do Evropy. V nové studii to potvrdil renomovaný britský think tank Qulliam, který se zaměřuje na boj proti extremismu. Organizace jako Islámský stát podle Quilliamu dávají uprchlíkům jídlo v táborech na cestě nebo místo nich zaplatí pašerákům za přepravu přes moře.