20. 7. 2016 |Pavel Novák, ČRo |Zprávy ze světa

Při vyšetřování útoku v Nice se objevují další a další informace o pachateli Mohamedovi Bouhlelovi. Muž, který na promenádě ve francouzském letovisku najížděl nákladním autem do lidí a 84 jich zabil, byl údajně už v dětství psychicky labilní. Televizi BFM to řekl psychiatr, který ho před lety ošetřoval. To, jaké měl vrah ke svému činu pohnutky, však zatím není jasné.