Nicolas Almagro

11. 11. 2012 |Jaroslav Plašil, Jakub Kanta |Tenis

Jako jediný profesionální tenista letos vybojoval sedm turnajových titulů, a teď na konci sezony, je připravený bojovat o ten největší. S tímto odhodláním nastupoval v Londýně do letadla David Ferrer, který zažívá nejlepší rok kariéry. Třicetiletý španělský tenista by to rád potvrdil i v daviscupovém finále v Praze, ke kterému jako týmová jednička právě zamířil.