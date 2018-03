19. 11. 2016 |Kateřina Svátková |Divadlo

Prohlédnout si divadelní zákulisí, setkat se s herci a vyzkoušet si, co dělají scénografové. To slibuje Noc divadel. Do mezinárodního projektu se letos česká divadla zapojí počtvrté. Na velkou část programu je třeba se předem zaregistrovat na webu. Divadlo, které se chce do projektu přihlásit, musí připravit speciální program. Některá divadla se otevřou už odpoledne, nejčastěji s programem pro rodiny s dětmi.