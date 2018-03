noční klid

23. 1. 2014 |Magdaléna Medková |Regiony

Bary a noční podniky na pražském Starém Městě by v příštím roce mohly tratit několik tisíc korun týdně. Praha 1 uvažuje o nové vyhlášce, která by omezila otevírací dobu do 22 hodin. Reaguje tím na stížnosti obyvatel, kterým vadí hluk v ulicích. Ti sepsali petici, kterou podepsalo 330 lidí.