30. 4. 2016 |František Kuna, Vojtěch Man |Hokej

Ani ne za týden začne mistrovství světa v hokeji a vrcholí tak boj o reprezentační dres do Moskvy. V partě kouče Vladimíra Vůjtka je aktuálně 30 hráčů, do Moskvy jich ale pojede pouze 27. Někteří hráči, třeba první útok ze zápasu se Švédy, mají účast jistou. Další budou bojovat do posledního zápasu.