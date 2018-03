23. 2. 2015 |Kateřina Kohoutová |Příroda

Odborníci a zoologové se pokusí ze samic nosorožců tuponosých severních, neboli bílých, v keňské Ol Pejetě odebrat vajíčka, která by se v budoucnu dala využít pro oplodnění in vitro a následný transfer embrya do těla samice příbuzného nosorožce. Jde o jedinou šanci na záchranu těchto vzácných zvířat.