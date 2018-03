17. 10. 2011 |Jan Kaliba, Tereza Jelínková |Fotbal

Je dokázané, že i když fotbalisté vašeho oblíbeného klubu vyhrají, chleba levnější nebude. Dobře se to testuje v Barceloně, protože tamní FC vyhrává skoro pokaždé. K deflaci v pekařstvích to ale ještě nikdy nevedlo. Barceloňané na to ovšem nehledí, a i když mají někteří hlouběji do kapsy, za svou vášní si vždy cestu najdou a úspěchy svého klubu si dovedou vychutnat.