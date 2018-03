15. 2. 2017 |Jiří Hošek |Zprávy ze světa

Novináři v Británii by za získání dokumentů považovaných za státní tajemství mohli jít nově až na 14 let do vězení. Navrhují to právníci londýnské vlády, kteří chtějí přísněji postihnout i takzvané whistleblowery. Nové návrhy se setkaly s odporem jak médií, tak řady nevládních organizací.