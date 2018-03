2. 7. 2014 | ČTK, Petra Hosenseidlová, Jan Beneš, kov |Ekonomika

Těžební společnost New World Resources (NWR) oznámila, že se připravuje na možný prodej svých dceřiných společností, mezi něž patří i černouhelná OKD. Prodej by nastal v případě, že by se NWR do září s věřiteli nedohodla na podmínkách kapitálové restrukturalizace.