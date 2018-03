20. 5. 2014 |Jitka Englová |Regiony

Najít zubaře, který by ještě přijímal nové pacienty, je složité. Pokud stomatolog odejde do důchodu, znamená to pro jeho pacienty obvykle problém. V Nýrsku na Klatovsku skončili hned dva zubaři najednou. Do řešení složité situace se zapojilo i samotné město. Ve spolupráci s další místní stomatoložkou se jim nakonec podařilo problém vyřešit. Do připravované ordinace nastoupí mladá lékařka.