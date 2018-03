18. 1. 2017 | ČTK |Zprávy ze světa

Bývalý spolupracovník amerických tajných služeb Edward Snowden, jenž zveřejnil utajované informace, bude moci zůstat v Rusku dalších několik let. Oznámilo to dnes ruské ministerstvo zahraničí. Snowden v Rusku pobývá od roku 2013, v USA mu za vyzrazení státního tajemství hrozí desítky let vězení.