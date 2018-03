1. 4. 2014 |Lenka Kabrhelová, Simona Bartošová |Zprávy ze světa

Ve Spojených státech včera vypršel termín, do kdy se lidé mohli zapisovat do nového systému zdravotní péče. Ten zavedla reforma známá jako Obamacare. Nové zdravotní pojištění si poslední den pořídily statisíce Američanů, celkem se jich do něj zapsalo přes 7 milionů. Vláda tvrdí, že reforma je na cestě k úspěchu, i když zápis opět provázely technické komplikace a zákon je dál terčem kritiky republikánů.