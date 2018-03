občanská válka

15. 12. 2015 |Robert Mikoláš |Zprávy ze světa

V Jižním Súdánu podle OSN bojuje na 16 tisíc chlapců mladších 18 let. Právě nejmladší země světa má přitom dlouholeté tragické zkušenosti s rekrutováním dětí do ozbrojených oddílů. Tématu se věnuje i mnoha cenami ověnčený film Lost Boys of Sudan.