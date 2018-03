2. 7. 2010 |Lenka Buriánková, Jan Piroch |Zprávy z domova

I v České republice existuje obchod s lidmi. Jeho oběti mají podle české legislativy nárok na odškodnění, je to ale možnost spíše teoretická, v praxi to není běžné. Změnit by to měl mezinárodní tříletý projekt, který dnes představuje na pražské mezinárodní konferenci organizace La Strada International a Anti-Slavery International.