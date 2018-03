7. 7. 2016 |Filip Titlbach |Regiony

Řidiči projedou na silnici I/3 tři u Benešova zatím bez omezení. Silničáři na úseku mezi dálnicí D1 a Benešovem sice už začali pracovat, provoz na silnici by to ovlivnit nemělo. První zásah do provozu řidiči poznají až na konci července.