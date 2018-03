obnovitelné zdroje

3. 12. 2015 | ČRo, Ondřej Látal |Ekonomika

Energetický regulační úřad nevypíše podporu obnovitelných zdrojů energie. A to i přes to, že vláda ve středu schválila usnesení o podpoře obnovitelných zdrojů uvedených do provozu před začátkem roku 2013. ČRo to řekl mluvčí ERÚ Jiří Chvojka. Celkem jde o dotace za 42 miliard korun.