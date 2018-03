obojživelníci

23. 3. 2014 |Ivana Bernáthová |Regiony

Touto dobou se v Oldřichově v Hájích na Liberecku nahlas ozývá žabí kuňkání a kvákání. Skokani, ropuchy a sem tam i čolci se stěhují z lesa do Šolcova rybníka, kde se rozmnožují. Podle ochránců přírody z tamního ekocentra je to tradičně ideální doba pro uspořádání Žabího festivalu, aby se i veřejnost seznámila s tím, co se teď s obojživelníky děje.