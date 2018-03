27. 11. 2016 |Lenka Jansová, dab |Zprávy z domova

Česká republika by mohla postupně zvyšovat peníze na svou obranu. Návrh státního rozpočtu proberou příští týden poslanci. Ministerstvo obrany by mohlo získat přes 52 miliard. Splnit požadavek NATO a vydávat na obranu dvě procenta svého hrubého domácího produktu by podle ministra obrany Martina Stropnického (ANO) mohla Česká republika zhruba v 2025. Předseda KSČM Vojtěch Filip se domnívá, že by zvýšené výdaje měly přispět hlavně k posílení vnější bezpečnosti Česka.