obyvatelstvo

15. 6. 2013 | mka, Zdeněk Novák |Zprávy ze světa

Do patnácti let bude mít svět novou nejlidnatější zemi. OSN předpovídá, že Čínu z čela žebříčku do té doby sesadí dnes druhá Indie. Podle světové organizace bude do poloviny století na planetě žít 9,5 miliardy lidí, do konce století dokonce skoro 11 miliard.