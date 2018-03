2. 11. 2015 |Lenka Jansová, Tomáš Bystrý, mka |Zprávy z domova

Česko vyšle do Slovinska na pomoc při ochraně hranic 50 vojáků a 20 policistů. Řekli to ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD a šéf resortu obrany Martin Stropnický z hnutí ANO. Policisté by měli do země vyjet do týdne, vojáci pak v polovině listopadu. Ve Slovinsku by měli být asi měsíc.