ochrana přírody

6. 8. 2015 | Český rozhlas |Příroda

Od počátku roku napršelo o 150 litrů na metr čtvereční méně, než je obvyklé, což je téměř třetina ročních srážek. Půda je na celém území vyschlá až do hloubky dvaceti centimetrů. Podle Jana Vopravila z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy ke špatnému stavu přispěl i člověk svým hospodařením. Úplně do „normálu“, co se stavu vody týká, se pak podle Vopravila krajina nevrátí dřív než v zimě.