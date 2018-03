23. 6. 2014 |Kateřina Havránková |Regiony

Odboráři kladenské ocelárny Poldi chystají na čtvrtek protest proti opožďování výplat. Několik set zaměstnanců se chce shromáždit před budovou ředitelství. Celá akce by měla trvat asi 10 až 15 minut. Peníze dostávají pozdě skoro všichni ze 400 pracovníků firmy, a to už více než rok. V Kladně, kde je vysoká nezaměstnanost, to přispívá k sociálnímu napětí.