28. 6. 2015 |Ondřej Houska, Soňa Dorňáková - Stamu, Petra Novotná, Marie Horňáková |Zprávy ze světa

Státy eurozóny jsou připraveny udělat vše potřebné pro zachování stability své měny. Zdůraznili to jejich ministři financí poté, co odmítli žádost Řecka o prodloužení záchranného programu. V Řecku bezprostředně hrozí omezení přístupu lidí k jejich bankovním účtům, takzvané kapitálové kontroly. To by podle analytiků mohlo vést až k řeckému odchodu z eurozóny.