10. 5. 2005 |Markéta Pešková, David Šťáhlavský |Zprávy ze světa

2711 grafitových sloupů uprostřed města. To je Památník holocaustu, který dnes slavnostně odhalili v Berlíně. Je to téměř sedmnáct let po prezentaci první ideje na téma symbolického usmíření s oběťmi antižidovských pogromů v Evropě. Kdy jindy by pak byla příhodnější chvíle pomník odhalit než u příležitosti oslav šedesátého výročí porážky nacismu.