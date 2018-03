24. 10. 2013 |Klára Stejskalová, Michaela Vydrová, Tea Parkanová |Zprávy ze světa

Americká tajná služba prý sledovala mobilní telefon německé kancléřky Angely Merkelové. Informoval o tom zpravodajský deník Der Spiegel. Merkelová si žádala okamžité vysvětlení těchto praktik. Obamovi řekla, že pokud by byly informace pravdivé, bude to pro ni naprosto nepřijatelné a vážně to poškodí vzájemnou důvěru. Americký prezident Barack Obama to ale popřel. Podobný rozhovor musel nedávno vést s francouzským prezidentem Francoisem Hollandem.