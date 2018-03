odposlechy telefonů

16. 7. 2011 |Milan Kocourek |Zprávy ze světa

Mediální magnát Rupert Murdoch se setkal s rodinou zavražděné třináctileté dívky Milly Dowlerové. Právě její případ do skandálů kolem nelegálních odposlechů přinesl zvrat. Nedělník News of the World přestal vycházet po 168 letech. Vaz mu zlomilo odhalení, že dával odposlouchávat celebrity, ale i oběti zločinů, nebo pozůstalé po vojácích padlých v Iráku a v Afghánistánu.