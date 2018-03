9. 2. 2013 | ak, Veronika Neprašová |Zprávy z domova

Poslanec Roman Pekárek má poslední pracovní den na to, aby převzal výzvu soudu k nástupu do vězení. Bývalého kolínského místostarostu poslal v prosinci na pět let za mříže odvolací soud za to, že si v roce 2009 řekl o úplatek. Pekárek Radiožurnálu potvrdil, že si obsílku vyzvedne až v poslední možný den, kterým je podle něj pondělí.