10. 6. 2016 |Jaroslav Skalický |Historie

Vina za válečné zločiny nacistů spadla po válce i na tři miliony občanů německé národnosti, kteří žili na území osvobozeného Československa. Ústavní dekret je zbavil československého občanství, stát je až na výjimky odsunul do Německa a zabavil jejich majetek. Organizované transporty do americké okupační zóny začaly v lednu, do sovětské zóny 10. června 1946, tedy přesně před 70 lety.