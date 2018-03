odzbrojení

24. 3. 2010 |Igor Maňour, Lenka Kabrhelová, Vít Pohanka, Ondřej Bouda |Zprávy ze světa

Americký prezident Barack Obama by se mohl v Praze setkat s ruským protějškem Dmitrijem Medveděvem. V české metropoli by mohli podepsat novou smlouvu o redukci jaderných zbraní. Českému rozhlasu to potvrdila ambasáda ve Washingtonu.