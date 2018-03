20. 8. 2014 |Blanka Mazalová |Příroda

Bobr evropský se znovu zabydlel na jižní a střední Moravě. A během deseti let by mohl osídlit celou republiku. Zvíře teď do moravských toků vracejí olomoučtí přírodovědci. Vyškolují i takzvanou bobří rychlou rotu, která má lidi naučit s těmito zvířaty žít.