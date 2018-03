5. 9. 2016 |Lenka Jansová |Zprávy z domova

Pro mnohé lidi s hendikepem je největším pomocníkem jejich speciálně vycvičený pes. Jenže zvíře někdy nemůže bez náhubku do tramvaje, jindy nemůže doprovodit svého pána třeba na vyšetření do nemocnice. Změnit to chce ombudsmanka. Proto dává na vládu doporučení, aby ministři přijali speciální zákon, který by rozšiřoval práva lidí s vodicím nebo asistenčním psem.