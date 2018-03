15. 9. 2015 |Blanka Vávrová |Zprávy z domova

Ministerstvo zdravotnictví chce omezit vývoz léků do zahraničí. V loňském roce odvezli distributoři léčiva na předpis za 5 miliard korun. Týká se to hlavně těch drahých pro onkologickou a kardiologickou léčbu nebo i vakcíny proti klíšťové encefalitidě. Omezení by se mělo týkat hlavně léků, u kterých hrozí, že by chyběly pacientům v Česku.