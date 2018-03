4. 4. 2012 |Jakub Kanta |Hokej

Český hokejový útočník Roman Červenka se do sestavy Omsku vrátil po zranění a pečetil výhru svého týmu ve čtvrtém semifinále KHL gólem do prázdné branky na konečných 3:1 nad Čeljabinskem. Avantgard je tak jediné vítězství od postupu do finále play-off, kde by ho čekalo Dynamo Moskva.