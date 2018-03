Ondřej Kasík

4. 11. 2014 |Jan Kaliba |Fotbal

Už ve čtvrtek se do Prahy přestěhuje zápas, který v Bratislavě před necelými dvěma týdny vyvolal hodně emocí a bolesti. Odveta rizikového zápasu Evropské ligy mezi českým a slovenským mistrem se bude hrát na Letné - a to je také základní záruka toho, že by se nechutné scény z Bratislavy neměly opakovat.